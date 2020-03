INFOGRAFICA Verso proroga per misure anti-coronavirus, come cambiera la nostra vita

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2020 INFOGRAFICA Il Governo vuole prorogare le misure, ma quando torneremo alla normalita Il Ministro della Sanità Roberto Speranza ha annunciato la volontà del Governo di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua Le attività e le scuole saranno chiuse quindi per qualche altra settimana Il ritorno alla normalità sarà comunque graduale, come sta avvenendo in Cina Fabbriche e negozi riapriranno scaglionati e alcune attività saranno limitare Cinema e ristoranti, ad esempio, dovranno mantenere una distanza maggiore tra le persone Ci saranno controlli della temperatura corporea agli ingressi di stazioni e aeroporti È stato calcolato che il tempo di riadattamento durerà alcuni mesi Gli ospedali dovranno essere attrezzati per fronteggiare una nuova ondata, finché non sarà pronto un vaccino contro il Covid19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev