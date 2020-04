(Agenzia Vista) Washington, 01 aprile 2020 Coronavirus, Trump: "Misure estese fino al 30 aprile" "15 giorni fa abbiamo pubblicato le linee guida per rallentare la diffusione dell’epidemia di coronavirus. Oggi annuncio che questa campagna sarà estesa fino al 30 Aprile. So che i nostri cittadini hanno già sacrificato molto. Avevamo l’economia più forte nella storia del nostro Paese, avevamo l’economia più forte al mondo. Avevamo i migliori dati sulla disoccupazione di sempre e in un istante abbiamo dovuto dire che non avevamo scelta se non chiudere tutto. Come hanno sempre fatto, gli Americani faranno un lavoro che pochi hanno visto prima e sono orgogliosi di farlo, lo vedo, c’è molto orgoglio in questo momento." Così il presidente degli Usa, Donald Trump, facendo il punto sull'emergenza coronavirus. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev