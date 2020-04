(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 aprile 2020 Von der Leyen lancia piano per sostenere occupazione: "Milano e Madrid spine dorsali economia Ue" “Noi europei stiamo soffrendo della più grande tragedia umana dopo le guerre mondiali. Abbiamo tutti il cuore spezzato per la morte di molte migliaia di persone uccise dal coronavirus. I Paesi pià colpiti sono l'Italia e la Spagna e stiamo piangendo con loro. La nostra vita quotidiana è cambiata radicalmente. Milioni di persone non possono andare al lavoro, ma devono ancora comprare generi alimentari e pagare le bollette. Le aziende pagano gli stipendi ai loro dipendenti, anche se, in questo momento, non stanno facendo soldi. L'Europa ora sta venendo a loro sostegno, con una nuova iniziativa. Si chiama SURE. Ad esempio, le regioni intorno a Milano o Madrid fanno parte della spina dorsale dell'economia europea. Migliaia di aziende forti e sane stanno lottando a causa dell'attuale crisi. Hanno bisogno del nostro sostegno per superare la crisi. Questo è il motivo per cui abbiamo sviluppato un concetto di lavoro di breve durata." Così la presidente della Commissione Ue, ursula von der Leyen in un videomessaggio. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev