(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2020 Coronavirus, Borrelli: "Oltre 80mila malati in Italia" 80.572 gli attuali positivi in Italia". Lo ha detto il professor Alberto Villani, pediatra e componente del Comitato tecnico-scientifico, durante il consueto punto sull'emergenza coronavirrus in Italia. Fonte: Facebook/Protezione civile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev