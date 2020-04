(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2020 Continua la consegna delle mascherine negli uffici comunali di roma Continua la consegna di mascherine negli uffici e nelle strutture di Roma Capitale, da destinare ai dipendenti e agli assistenti sociali che operano sul territorio. La Protezione civile ha completato la fornitura di 4.500 mascherine nei 15 Municipi di Roma, che si aggiungono alle 10 mila già distribuite tra dipartimento del personale, dipartimento politiche sociali e Farmacap. Altre 5 mila sono già a disposizione e verranno consegnate nei prossimi giorni, secondo le esigenze. Si tratta di un primo stock di 20 mila mascherine chirurgiche e che abbiamo acquistato e assegnato ai lavoratori che ogni giorno sono in campo per offrire servizi ai cittadini: vogliamo garantire loro al possibilità di operare in sicurezza e proteggersi dal rischio di contagio da coronavirus. La nostra attenzione è volta al reperimento di un numero sempre maggiore di dispositivi per i nostri dipendenti, che ringrazio per il grande impegno durante questa emergenza. Entro la fine della settimana, infatti, dovrebbero arrivare ulteriori 100 mila mascherine da smistare alle strutture capitoline e alle società partecipate, e altre 30 mila che verranno donate dall’azienda vinicola Casale Del Giglio. Si tratta di mascherine ffp2 e ffp3 destinate ai lavoratori che svolgono un servizio essenziale a contatto con il pubblico. Fonte Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev