(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2020 Via Margutta deserta, la via degli artisti nel cuore di Roma L’emergenza coronavirus è arrivata anche a via Margutta, la celebre strada delle gallerie d’arte a Roma. Con le normative emanate dal Governo, le botteghe e i negozi d’arte della via sono chiusi. Nessun curioso a guardare le vetrine e la strada è deserta Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev