(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2020 Il sarto di Torre Maura che regala le mascherine: “Facciamo il possibile” A Torre Maura, Giuseppe Fassari, proprietario della sartoria a via dei Colombi, ha deciso di produrre e distribuire gratuitamente mascherine. L’idea è nata dalla sua dipendente e nel giro di pochi giorni sono diventate tantissime le persone che bussano alla sua porta per avere una mascherina. Anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha ringraziato di persona il sarto per il suo gesto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev