(Agenzia Vista) Liguria, 05 aprile 2020 04-04-20 Coronavirus, Toti: "Mascherine per tutti i cittadini in farmacie, edicole e tabaccai" Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, su Facebook: "La distribuzione alla popolazione ligure avverrà attraverso i farmacisti, le edicole, i tabaccai e i 234 sindaci della Regione per chi non può uscire di casa. Ciascuno potrà avere la sua bustina di mascherine" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev