(Agenzia Vista) Piemonte, 05 aprile 2020 Coronavirus, infermiere si prepara al turno sulle note di Vasco Il video di un infermiere di Rivoli mentre si prepara al turno di lavoro in uno dei tanti reparti Covid-19: "Dedicato a tutti i colleghi che stanno per iniziare e a quelli che stanno per finire, a chi si sta bardando tra mille pensieri, a chi si sta togliendo la mascherina maledetta. Come dice il Blasco domani arriverà lo stesso anche se questa notte un senso non ce l’ha" / Fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev