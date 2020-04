(Agenzia Vista) Milano, 06 aprile 2020 Sala: “Prezzo delle mascherine va regolamentato, oggi ci sono prezzi folli” “Primo lunedì l'obbligo delle mascherine, queste mascherine stanno accompagnano e accompagneranno per parecchio tempo la nostra vita. Nella prima fase dovremmo fare tutto il possibile per fornirle ai cittadini, poi nel lungo periodo è possibile che i cittadini se le debbano comprare. In questo caso il prezzo va regolamentato, oggi ci sono in giro prezzi folli.” Ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala nel corso di un video messaggio postato sul suo account Facebook. Fonte: Giuseppe Sala Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev