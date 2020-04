(Agenzia Vista) Usa, 06 aprile 2020 SOTTOTITOLI Coronavirus Usa, Pence: "Grazie agli sforzi fatti vediamo la luce in fondo al tunnel" Il vicepresidente americano Mike Pence durante una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus: "Voglio dire agli americani che iniziamo a vedere dei barlumi di progresso. Gli esperti mi dicono di non fare considerazioni affrettate, ma come vostro vicepresidente, e da persona ottimista, sono pieno di speranza. La verità è che iniziamo a vedere che i casi, le perdite, i ricoveri iniziano a stabilizzarsi. Ma non dobbiamo commettere errori a riguardo, e voglio dire agli americani che se questo sta succedendo è grazie anche a quello che stanno facendo loro. Grazie ai vostri sforzi vediamo una luce alla fine del tunnel / fonte Whitehouse.gov Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev