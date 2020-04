La poesia (in dialetto) per Verona dell'attore Giovanni Vit sognando la fine dell'emergenza

(Agenzia Vista) Veneto, 07 aprile 2020 La dichiarazione d’amore (in dialetto) per Verona in attesa della fine dell’emergenza L'attore e caratterista Giovanni Vit dedica alla città di Verona una "dichiarazione d'amore" in dialetto. Tra le strofe la speranza che l’emergenza coronavirus finisca presto e che la città torni a vivere Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev