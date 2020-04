Il sostituto di Johnson Raab: "Primo ministro sotto ossigeno, senza ventilatore ed è pieno di vita"

(Agenzia Vista) Londra, 07 aprile 2020 Il sostituto di Johnson Raab: "Primo ministro sotto ossigeno, è pieno di vita" "Prima di cominciare vorrei fornire un aggiornamento sulle condizioni del primo ministro. So che molte persone sono preoccupate, posso dirvi che sta ricevendo le migliori cure dall’eccellente team medico dell'ospedale St. Thomas. E’ rimasto stabile nella notte, sta ricevendo il trattamento standard di ossigeno e respira senza alcuna assistenza. Non ha bisogno di nessun tipo di ventilazione meccanica o supporto non invasivo alla respirazione. Rimane pieno di vita e i suoi progressi continuano ad essere monitorati in terapia intensiva. Daremo ulteriori informazioni sulle condizioni del primo ministro quando ci sarà qualche sviluppo. So che ci sono stati molti messaggi di supporto dalle persone qui a casa, da leader di tutto il mondo e so che ognuno si unirà a me nell’augurare al primo ministro una pronta guarigione." Le parole del ministro degli Esteri britannico Dominic Raab nel corso del consueto punto sull'emergenza coronavirus, aggiornando sulle condizioni del primo ministro Boris Johnson che si trova in terapia intensiva nell'ospedale St. Thomas si Londra. Fonte: Facebook/Uk Prime Minister Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev