(Agenzia Vista) Pakistan, 07 aprile 2020 Il Primo Ministro del Punjab visita l'ospedale all'Expo di Lahore Usman Buzdar visita l'ospedale da campo dell'Expo Center di Lahore e le strutture predisposte per i pazienti affetti da coronavirus. Il Primo Ministro ha espresso la soddisfazione per il fatto che questa struttura da 1.000 posti letto è stata istituita in un breve periodo impiegando sforzi collettivi. Fonte Twitter Specialized Healthcare & Medical Education Dept. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev