(Agenzia Vista) Parma, 08 aprile 2020 Guanti monouso, il video tutorial dei sub di Parma per spiegare il corretto utilizzo Il filmato diffuso in Rete da Passione Sub Parma: 1) Lo scopo dei guanti monouso è di evitare di venire a contatto con il Corona Virus o di diffondere il Virus per contatto 2)Utilizzando i guanti, prima di iniziare un'attività, dobbiamo cercare di toccare il minimo indispensabile. Evitate di toccare oggetti inavvertitamente o inconsapevolmente che potrebbero diffondere il virus per contatto. Ad esempio, quando pagate alla cassa evitate di estrarre dalla borsetta il portafoglio con i guanti contaminati, nel caso doveste farlo ricordatevi che questi oggetti vanno disinfettati; analogamente se rispondete al cellulare, evitate di portarlo all'orecchio e disinfettate il cellulare a fine utilizzo. Gli imballaggi prima di essere utilizzati con le mani nude, vanno disinfettati. 3) Idealmente, pensate che tra il mondo esterno e la vostra casa dovrebbe esserci un confine netto, l'interno del quale meglio non venga contaminato. 3) Per quanto riguarda i guanti, se soffrite di allergia al lattice, sarebbe bene scegliere dei guanti in nitrile fonte Fb Passione sub Parma Club Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev