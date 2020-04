(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2020 Coronavirus, Guerra (Oms): "Siamo in rallentamento non in diminuzione netta" Il capo della Protezione Civile, Angello Borrelli nel consueto punto stampa delle 18 sull'emergenza coronavirus. In conferenza insieme a lui anche Ranieri Guerra, membro dell'Oms / fonte Protezione civile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev