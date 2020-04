(Agenzia Vista) Vermont, 08 aprile 2020 Elezioni Usa, Bernie Sanders abbandona la campagna elettorale: "Scelta dolorosa" "Vorrei potervi dare notizie migliori ma penso che sappiate la verità, il cammino verso la vittoria è virtualmente impossibile. Mentre vinciamo la battaglia ideologica e il supporto di così tanti giovani e lavoratori da tutto il Paese, sono giunto alla conclusione che questa battaglia per le primarie democratiche non avrà successo. Così oggi annuncio la sospensione della mia campagna. Sappiate che non ho preso questa decisione con leggerezza, anzi è stata una decisione difficile e dolorosa”. Così Bernie Sanders in un video messaggio annunciando la sospensione della campagna elettorale per la Casa Bianca. Fonte: Facebook/Bernie Sanders Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev