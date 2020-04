(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2020 INFOGRAFICA Come usare CieId, la app per i servizi digitali della pubblica amministrazione Il Ministero dell'Interno ha attivato la possibilità di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione utilizzando la carta d'identità elettronica e lo smartphone Con la nuova modalità si potrà accedere alle prestazioni dell'Inps o a quelle di regioni e comuni Si deve scaricare l'app CieId e registrare la propria carta d'identità elettronica (Cie) inserendo il pin di otto cifre e avvicinare la Cie al telefonino. La novità è disponibile per il sistema Android e a breve lo sarà anche per Ios. La carta di identità elettronica deve essere 3.0, quindi senza la banda ottica sul retro Terminata l'identificazione tramite app, si potrà usufruire dei servizi digitali della pubblica amministrazione Il nuovo strumento digitale torna particolarmente utile in questo momento di emergenza in cui si è costretti a casa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev