(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Mascherine Torino, Appendino: “Nessu’ obbligo di indossarla per fare la spesa, ma è raccomandata” Ricordo dato che si sta facendo molta disinformazione che l’ordinanza di Cirio (Gov. Piemonte) non impone nessun’ obbligo di indossare la mascherina per fare la spesa, ma è raccomandata.” Ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino ne corso di una diretta Facebook. Fonte: Chiara Appendino Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev