(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 INFOGRAFICA Come il Coronavirus ha cambiato le abitudini degli italiani Ecco come l'emergenza Coronavirus ha cambiato le abitudini degli italiani LAVORO Sospese alcune attività produttive, restano aperte quelle essenziali Molte aziende hanno applicato lo smartwork a distanza SPOSTAMENTI Non ci si può sposate dal proprio comune se non per esigenze di lavoro dimostrabili, motivi di salute o assoluta urgenza Vietato andare in due in moto, chiusi i trasporti verso le isole eccetto per gli aeroporti di Cagliari, Palermo e Catania SCUOLA Chiuse dal 5 marzo le scuole di ogni ordine e grado Le lezioni si seguono online e anche la tesi si discute in video-conferenza Cancellati gli esami di terza media, per la maturità solo orale a distanza NEGOZI Chiuse tutte le attività non essenziali, aperti supermercati, farmacie, edicole, tabacchi, benzinai, ma anche ottici, ferramenta, negozi di elettronica, lavanderie e pompe funebri Garantiti i servizi bancari, postali e assicurazioni Ristoranti e pizzerie possono consegnare a domicilio, così come i fiorai Chiusi parrucchieri e centri estetici CHIESA Restano aperte le Chiese ma le messe sono senza fedeli I funerali sono sospesi, mentre i matrimoni si possono celebrare con prete e due testimoni SPORT Dal 10 marzo si è fermato tutto lo sport e dal 4 aprile anche gli allenamenti Chiusi anche i parchi pubblici per evitare assembramenti È consentito allenarsi da soli entro i 200 metri da casa Rimandate al 2021 le Olimpiadi in Giappone EVENTI Chiusi cinema e teatri, sospesi concerti e grandi eventi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev