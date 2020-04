(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2020 Il decalogo della Marina per “sopravvivere” alla quarantena chiusi in casa (come in un sommergibile) Hai chiuso i boccaporti della tua casa? Ora accendi il sonar e ascolta attentamente dalle profondità del mare arrivano i dieci consigli dei sommergibilisti della Marina Militare per aiutarti ad affrontare la permanenza in uno spazio confinato.“Fai del tuo isolamento un’opportunità, dedica del tempo a te stesso e coltiva le tue passioni.” Fonte: Marina Militare Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev