(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2020 Assalto ai supermercati per le spese di Pasqua, lunghe code e attese infinite Lunghe code ai supermercati nel venerdì che precede la Pasqua. I cittadini si sono recati nei negozi di generi alimentari per fare le scorte in vista delle festività e questo ha generato, inevitabilmente, lunghe file. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev