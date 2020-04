(Agenzia Vista) Bergamo, 11 aprile 2020 Gori (Bergamo): “Aspettavamo questi infermieri per attivare posti letto in ospedali da campo, grazie” “Aspettavamo questi infermieri per attivare posti letto in ospedali da campo, grazie” queste le parole di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, all’arrivo dei medici all’aeroporto di Bergamo venuti ad aiutare la città per l’emergenza coronavirus Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev