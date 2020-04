(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2020 Boccia: “Lavoriamo per far arrivare le mascherine a tutti e che nessuno speculi” “Lavoriamo per far arrivare le mascherine a tutti e che nessuno speculi” queste le parole di Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie, durante il volo dell’Aeronautica Militare che porta infermieri di tutta Italia a Bergamo. Gli infermieri verranno smistati nelle varie regioni del nord del Paese dove l’emergenza virus è più forte. Sul volo partito da Roma con destinazione Bergamo c’erano 88 infermieri che verranno impiegati nella lotta al covid. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev