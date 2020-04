(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2020 Boccia: “Fontana polemizza su tempi cassa integrazione? Da Lombardia non ancora arrivata richiesta” “Fontana polemizza su tempi cassa integrazione, ma Lombardia ancora non ha fatto richiesta” queste le parole di Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie, durante il volo dell’Aeronautica Militare che porta infermieri di tutta Italia a Bergamo. Gli infermieri verranno smistati nelle varie regioni del nord del Paese dove l’emergenza virus è più forte. Sul volo partito da Roma con destinazione Bergamo c’erano 88 infermieri che verranno impiegati nella lotta al covid. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev