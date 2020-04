Toti: "Pasqua diversa, spero nei prossimi giorni inizi la resurrezione"

Social

Elettra Lamborghini, l'annuncio ai fan: "Sono diventata vegetariana, come ho fatto e i chili che ho perso"

Elettra Lamborghini ha pubblicato una storia su Instagram nella quale racconta ai follower di essere vegetariana. La bella ereditiera dice di essere scesa a 61 chili di peso e spiega come è nata la scelta. Per approfondire leggi anche: Elettra Lamborghini: "Mangio come una vacca da monta" Uno stile di vita, afferma la Twerking Queen nel video di Pasqua dalla clausura nella sua abitazione al suo ...