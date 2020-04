Coronavirus, medici e infermieri volontari partiti per Bergamo: Sofferenza atroce, vogliamo aiutare

L'insolito silenzio al Colosseo, nelle strade limitrofe non passano macchine

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2020 L'insolito silenzio al Colosseo, nelle strade limitrofe non passano macchine Le immagini uniche di Roma nei giorni del Coronavirus. In occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta sono state incrementati i controlli per limitare lo spostamento delle persone e il centro è quasi totalmente deserto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev