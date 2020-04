(Agenzia Vista) Milano, 13 aprile 2020 Andrea Bocelli in concerto al Duomo di Milano per Pasqua. Oltre 2,7mln di spettatori in streaming La domenica di Pasqua, su invito della Città e del Duomo di Milano, l'icona della musica globale italiana Andrea Bocelli ha tenuto un'esibizione solista che rappresenta un messaggio di amore, guarigione e speranza per l'Italia e il mondo / fonte youtube Andrea Bocelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev