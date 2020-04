(Agenzia Vista) USA, 14 aprile 2020 Elezioni Usa 2020, Obama: "Biden ha esperienza per guidarci in tempi bui" "Sono orgoglioso di sostenere Joe Biden come presidente degli Stati Uniti. Scegliere Joe come vice presidente è stata una delle decisioni migliori che abbia mai preso ed è diventato un amico stretto. Credo che Joe abbia tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente in questo momento." Così l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, nel corso del video messaggio in cui rende noto il suo sostegno alla candidatura di Joe Biden per la corsa alla Casa BIanca. "Ha il carattere e l’esperienza per guidarci attraverso uno dei nostri momenti più bui e per curarci verso una lunga guarigione." coclude. Fonte: Facebook/Barack Obama Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev"