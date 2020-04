(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2020 Renzi: "No all'agricoltura sovranista, globalizzazione è opportunita" "No all'agricoltura sovranista, globalizzazione è opportunita". Così il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenenedo in Aula del Senato. Fonte: Senato Web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev