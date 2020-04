(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2020 Tentato suicidio a bordo della Alan Kurdi, le immagini dell'imbarcazione Nelle prime ore del mattino di mercoledì, un uomo di 24 anni ha tentato il suicidio a bordo dell'Alan Kurdi. Nel suo referto medico, la dottoressa della nave riporta un grave stato d'ansia, di esperienze di violenza in una prigione libica e di una relazione conflittuale con altre persone a bordo. "Il paziente è un pericolo per se stesso e per gli altri. Siamo certi che le condizioni si aggraveranno ulteriormente", ha detto la dottoressa Caterina Ciufegni nel suo rapporto medico alla Guardia Costiera italiana. / fonte FB Mediterranea Saving Humans Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev