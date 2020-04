Covid Lombardia, vicepresidente Regione Sala: "Tanti decessi, siamo ancora nella fase 1"

Pantheon chiuso per coronavirus, operai al lavoro per la manutenzione sull’illuminazione

(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2020 Pantheon chiuso per coronavirus, operai al lavoro per la manutenzione sull’illuminazione Con l’emergenza coronavirus e le normative emanate dal Governo anche il Pantheon è rimasto chiuso, ma in questi giorni sono iniziati i lavori di manutenzione dell’illuminazione. Ecco le immagini dei lavori Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev