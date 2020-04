Coronavirus, Rezza (Iss): "Trend in decrescita, ma a metà maggio non arriveremo a contagi zero"

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2020 Coronavirus, Rezza (Iss) trend in decrescita, ma virus non scompare "Osserviamo un calo del trend di contagi, ma il virus non scomparirà. Non ci saranno i contagi zero a metà maggio come qualcuno ipotizzava". Così l'epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev