Parco nazionale in Sud Africa chiuso per il lockdown, leoni e iene invadono il campo da golf

(Agenzia Vista) Sud Africa, 18 aprile 2020 Il Kruger Park in Sud Africa chiuso per il lockdown, gli animali invadono il campo da golf Il Kruger Park in Sud Africa rimane chiuso ai visitatori per il lockdown, leoni, iene e sciacalli invadono il campo da golf. Fonte: Twitter/@SANParksKNP Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev