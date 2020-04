Zaia: "Pubblicità progresso per fase 2 direbbe 'Attenti, la morte è dietro l'angolo'"

Covid Lombardia, ass. Gallera: "Regione stanzia 80mln di euro per il personale sanitario"

(Agenzia Vista) Lombardia, 20 aprile 2020 Covid Lombardia, ass. Gallera: "Regione stanzia 80mln di euro per il personale sanitario" L'assessore al Welfare in Regione Lombardia, Giulio Gallera: "Regione Lombardia Stanzia 80 milioni di euro per garantire un contribuito economico concreto al personale sanitario che in questi mesi si è battuto con forza contro il Coronavirus". / fonte FB Giulio ...