(Agenzia Vista) New York, 21 aprile 2020 Folla al parco a New York nonostante le restrizioni, la polizia non interviene Centinaia di newyorkesi sono stati sorpresi domenica mentre ignoravano le restrizioni di distanziamento sociale del coronavirus nel Domino Park di Brooklyn. Secondo i testimoni la polizia non sarebbe intervenuta. Le immagini pubblicate sui social mostrano una folla di persone stese al sole nel parco sul lungofiume di Williamsburg nonostante il lockdown. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev