(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2020 Totti e Cannavaro scherzano su Balotelli: “Si è salvato che non l’ho preso bene” I due compagni di Nazionale Francesco Totti e Fabio Cannavaro si sono scambiati battute e opinioni tramite una diretta instagram su quanto stia succedendo nel mondo per via della pandemia da Coronavirus. / Fonte Instagram fabiocannavaroofficial Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev