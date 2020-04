Coronavirus, Patuanelli: "Altre due mensilita' per i lavoratori autonomi"

MUSICA

Video Zucchero "Canta la vita" con Bono davanti al Colosseo per Earth Day

Zucchero canta l’inedito scritto con Bono davanti al Colosseo deserto nell'ambito dell'evento Earth Day, nell'ambito del cinquantesimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra. Adelmo Fornaciari, per tutti Zucchero, ha eseguito il pezzo al pianoforte dal titolo "Canta la vita" tratto da “Let Your Love Be Known” di Bono Vox con il testo in italiano a firma di Zucchero (il video è ...