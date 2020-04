(Agenzia Vista) Stoccolma, 22 aprile 2020 Greta Thunberg: "Dopo crisi Covid-19 costruire società sostenibili per il pianeta" "Ciao sono Greta Thunberg, attivista per il clima, e vi parlo dal divano di casa mia a Stoccolma, in Svezia. Voglio andare tutto il mio amore e supporto a chiunque stia soffrendo in questo momento difficile e a tutti coloro che stanno lavorando in prima linea per tenere tutti noi al sicuro. Siamo in una crisi e non possiamo risolvere nessuna crisi se non la trattiamo come tale. Ora dobbiamo mettere le nostre differenza da parte, collaborare e ascoltare la scienza e gli esperti come in qualsiasi emergenza. L’umanità deve restare unita nella solidarietà senza lasciare nessuno indietro. Quando tutto ciò sarà finito dobbiamo cominciare a costruire vere società sostenibili entro i limiti del pianeta.” Così la giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg nel corso di una diretta Facebook da casa a Stoccolma. Facebook/Greta Thunberg Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev