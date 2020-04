Mes, Salvini: "No a indebitamento, Bce garantisca tutti"

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2020 Mes, Salvini Bce unico organismo a essersi comportato in maniera lineare "Dobbiamo chiedere all'Europa quanto ci è dovuto, preferisco che se dobbiamo far debito per ricostruire il Paese questo sia in Italia. Preferisco non indebitarmi con Pechino e Berlino. All'Europa chiedo l'intervento della Bce, unico organismo che si è comportato in modo lineare" così il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev