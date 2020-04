(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2020 Giornata mondiale del libro, Casellati: “Cultura opportunità di crescita” “È davvero con grande piacere che rivolgo un caloroso saluto a tutti coloro che oggi parteciperanno a questa straordinaria maratona. Con la vostra voce, la vostra competenza, il vostro ascolto farete vivere la Giornata mondiale del Libro esplorando i capolavori della letteratura. Ringrazio la “Fondazione De Sanctis” e il “Centro per il Libro e la Lettura” per questa importante iniziativa.” Lo ha detto questa mattina la presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo intervento alla prima maratona letteraria organizzata in streaming dalla Fondazione De Sanctis in occasione della Giornata Mondiale del Libro / fonte Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev