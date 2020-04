Coronavirus, generatore di ozono da Gdf a policlinico Umberto I

Scontro Governo-Regioni, Salvini: "Da lombardo sono orgoglioso, no a processi"

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2020 Scontro Governo-Regioni, Salvini da lombardo sono orgoglioso, no a processi "Da cittadino lombardo orgoglioso di come la sanità abbia reagito alla bomba che ci è esplosa in casa. Finita l'emergenza sanitaria dovranno emergere le responsabilità. Si legge sui giornali in queste ore di un piano di emergenza studiato dal Ministero della Salute. Se così fosse ...