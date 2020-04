Sanatoria migranti, Salvini: "Faremo le barricate"

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2020 Salvini pronti a far le barricate contro sanatoria lavoratori agrocoli "Noi lavoriamo per salvare il Paese e ricostruirlo. I no della Cgil stanno bloccando interi comparti, bisogna reintrodurre i voucher piuttosto che fare le sanatorie. Per il momento lavoriamo con questo Governo e faremo così fintanto che c'è l'emergenza. Se dovessero proporre una sanatoria nel comparto agricolo, siamo pronti a fare le barricate" così il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev