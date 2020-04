(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2020 Scontro Governo-Regioni, Salvini da lombardo sono orgoglioso, no a processi "Da cittadino lombardo orgoglioso di come la sanità abbia reagito alla bomba che ci è esplosa in casa. Finita l'emergenza sanitaria dovranno emergere le responsabilità. Si legge sui giornali in queste ore di un piano di emergenza studiato dal Ministero della Salute. Se così fosse sarebbe di una gravità, però prima liberiamo le corsie di ospedali e poi andiamo a guardare chi ha fatto e chi non ha fatto. Temo che a livello statale in molti non abbiano fatto" così il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev