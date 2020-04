(Agenzia Vista) Sassoli, 23 aprile 2020 Sassoli: "Per finanziare piano Marshall per l'Ue serve spirito di forte solidarietà" "Per finanziare piano Marshall per l'Ue serve spirito di forte solidarietà". Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel corso della videoconferenza a margine del Consiglio europeo. /Fonte Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev