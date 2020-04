(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2020 Sanchez all'Oms: "Non si lasci indietro nessuno, serve approccio collaborativo per vaccino" "Non si lasci indietro nessuno, serve approccio collaborativo per vaccino". Lo ha detto la presidente il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, alla conferenza stampa virtuale per la presentazione di un'iniziativa Onu-Oms per accelerare lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. Facebook/WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev