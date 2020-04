(Agenzia Vista) Bologna, 27 aprile 2020 Intervento acrobatico Vigili del Fuoco di Bologna per mettere in sicurezza una bandiera italiana Questa mattina, poco prima delle 11:00, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Bologna sono intervenuti nel comune di Casalfiumanese per mettere in sicurezza una bandiera italiana, molto grande, che rivestiva completamente la torre campanaria comunale. È stato direttamente il sindaco a richiedere l'intervento. La bandiera, allestita in occasione della ricorrenza del 25 Aprile- festa della Liberazione - si era staccata in parte dalla parete a causa del forte vento dei giorni scorsi. / courtesy Ètv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev