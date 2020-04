Fase 2, D'Inca': "Rispettare regole, vaccino ci permetterà di riprendere la nostra vita"

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2020 Fase 2, D'Inca' vaccino ci permettera' di riprendere nostra vita, ora si rispettino regole "Normale che ci sia timore di finire in un nuovo lockdown. Per questo vanno rispettate le regole, per cercare di proteggersi vicendevolmente. E' la più grande sfida. Dobbiamo credere nella scienza e arriverà un vaccino che ci permetterà di riprendere la nostra vita". Così il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà in un'intervista all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev