(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2020 Coronavirus, Fazzolari (Fdi) misure dovrebbero essere differenziate tra le Regioni Il dato della mortalità di Covid-19 è più alto del 70 per cento rispetto a quello ufficiale della Protezione Civile. E' questo uno dei parametri più significativi che risaltano da uno studio condotto dall'Ufficio Studi di Fratelli d'Italia sulla reale mortalità in Italia nel mese di marzo 2020, diviso per provincia e per Regione e fatto sulla base dei dati Istat. Lo studio, basato sui dati Istat disponibili, è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa con il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, responsabile programma FdI, il dottor Francesco Filini, coordinatore ufficio studi FdI e il dottor Alessandro Moricca - manager e esperto in elaborazione dati. Uno studio frutto della necessità di avere dati statistici sulla reale mortalità in Italia nel mese di marzo 2020, al fine di poter valutare l’attendibilità di quelli comunicati dalla Protezione Civile sul Covid-19. Studio che FdI ha più volte chiesto al governo ma che non è mai giunto. / facebook Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it