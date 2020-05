Festa dei lavoratori, ecco il rapporto Censis-Ugl presentato da Capone e De Rita

(Agenzia Vista) Roma, 1 Maggio 2020 Festa dei lavoratori, presentato rapporto Censis-Ugl E’ stato presentato, in occasione della Festa dei lavoratori, il primo Rapporto Censis-UGL dal titolo “Italiani, lavoro ed economia oltre l’emergenza Covid-19”, realizzato per il 70° anniversario della fondazione del sindacato. Nella ricerca, illustrata da Paolo Capone, Segretario Generale del sindacato UGL (Unione Generale del Lavoro) e Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, sono state analizzate le modalità con cui gli Italiani sono entrati nell’emergenza, come la stanno affrontando e gli effetti che si produrranno nel mondo del lavoro al suo termine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev